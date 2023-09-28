Объявлено, где пройдет церемония открытия "Игр будущего"

"Мы готовим целый проект - "Город будущего", это отдельный павильон. Он заточен для того, чтобы каждый зритель мог почувствовать, что такое "Игры будущего", что такое будущее. Планируем украсить город инновационно - будут различные объекты, артпространства, перформансы. Мы сегодня открыты для многих хабов во всем мире. Добраться до Казани можно напрямую, не только через Москву", - добавил вице-премьер.