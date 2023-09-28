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В Госдуме опровергли идею о создании «Золотой сотни» спортсменов

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал предложение по созданию «Золотой сотни» для защиты спортсменов от смены гражданства.

В Госдуме опровергли идею о создании «Золотой сотни» спортсменов
© Спорт день за днем

«Это одно из предложений одного из участников вчерашнего совещания. То есть, это было обсуждение, но забросили в СМИ как решение. Конечно, никакого такого решения нет. Поэтому разрабатываются меры поддержки спортсменов и вчера было 100 различных вариантов», – приводит слова Свищева Vprognoze.ru.

Депутат добавил, что «Золотая сотня» является одним из многих предложенных вариантов. Однако окончательного решения по этому вопросу принято не было.

В среду, 27 сентября, заместитель министра спорта России Алексей Морозов заявил о возможном создании «Золотой сотни» из выдающихся спортсменов. Ожидается, что это обеспечит атлетам высокую заработную плату, и поможет стране избежать смены спортивного гражданства.

Депутат Светлана Журова прокомментировала идею с формированием «Золотой сотни» и заявила, что это поможет спортсменам в условиях отстранения от международных соревнований.