В Госдуме опровергли идею о создании «Золотой сотни» спортсменов

«Это одно из предложений одного из участников вчерашнего совещания. То есть, это было обсуждение, но забросили в СМИ как решение. Конечно, никакого такого решения нет. Поэтому разрабатываются меры поддержки спортсменов и вчера было 100 различных вариантов», – приводит слова Свищева Vprognoze.ru.