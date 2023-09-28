В Госдуме опровергли идею о создании «Золотой сотни» спортсменов
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал предложение по созданию «Золотой сотни» для защиты спортсменов от смены гражданства.
«Это одно из предложений одного из участников вчерашнего совещания. То есть, это было обсуждение, но забросили в СМИ как решение. Конечно, никакого такого решения нет. Поэтому разрабатываются меры поддержки спортсменов и вчера было 100 различных вариантов», – приводит слова Свищева Vprognoze.ru.
Депутат добавил, что «Золотая сотня» является одним из многих предложенных вариантов. Однако окончательного решения по этому вопросу принято не было.
В среду, 27 сентября, заместитель министра спорта России Алексей Морозов заявил о возможном создании «Золотой сотни» из выдающихся спортсменов. Ожидается, что это обеспечит атлетам высокую заработную плату, и поможет стране избежать смены спортивного гражданства.
Депутат Светлана Журова прокомментировала идею с формированием «Золотой сотни» и заявила, что это поможет спортсменам в условиях отстранения от международных соревнований.