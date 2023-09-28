Журова объяснила, зачем в России хотят создать «золотую сотню» выдающихся спортсменов

«Мы же не можем потерять весь цвет нашего спорта, так что лучших атлетов нужно поддержать. Многие спортсмены жили еще за счет призовых, которые получали на международных соревнованиях. Там же платят за победу. Зарплата, ставка в министерстве, она не такая уж большая была, и плюс доход на призовых. Сейчас призовых точно нет, и такой возможности нет. Поэтому, видимо, таким образом и решили их поддержать», — сказала она.