WADA опубликовало список новых запрещенных препаратов с пояснениями по трамадолу

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало список новых запрещенных веществ и методов, который ранее был одобрен исполнительным комитетом WADA и вступает в силу 1 января 2024 года.

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Список является обязательным для всех сторон, подписавших Всемирный антидопинговый кодекс. WADA просит обратить особое внимание на изменения, касающиеся трамадола (психотропный опиоидный анальгетик). Рекомендация о запрете вещества была утверждена исполкомом еще в сентябре прошлого года, однако было предоставлено дополнительное время, чтобы спортсмены, их окружение и медицинский персонал адаптировались под изменения и ознакомились с деталями.

Трамадол включен в группу наркотических веществ и будет запрещен в соревновательный период, начиная с 1 января 2024 года.

— Данные мониторинга свидетельствуют о значительном использовании трамадола в таких видах спорта, как велоспорт, регби и футбол. Злоупотребление трамадолом с риском развития физической зависимости, опиоидного расстройства и передозировки среди населения вызывает озабоченность. Исследования, финансируемые WADA, подтвердили, что трамадол способен повышать физическую выносливость в спорте. Рекомендуемый «период вымывания» будет сообщен до 1 января 2024 года, — говорится в пояснении WADA.