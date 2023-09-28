Санкции WADA в отношении РУСАДА могут вступить в силу 14 октября

Новые санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) могут вступить в силу 14 октября, сообщает пресс служба WADA.

22 сентября исполком WADA на заседании в Шанхае пришел к выводу, что РУСАДА до сих пор не соответствует всемирному антидопинговому кодексу. Тогда WADA объявило, что у РУСАДА есть 21 день с момента получения официального уведомления о новых последствиях и условиях восстановления, чтобы оспорить данное решение.

В четверг, 28 сентября, WADA подтвердило, что новые санкции в отношении РУСАДА вступят в силу 14 октября 2023 года в том случае, если до этой даты не будут исправлены несоответствия всемирному антидопинговому кодексу или вердикт исполкома WADA не будет обжалован в Спортивном арбитражном суде (CAS).

В случае активации пакета санкций, среди прочего, флаг РФ не может быть поднят на Олимпийских, Паралимпийских играх, региональных, континентальных чемпионатах и чемпионатах мира. Кроме того, Россия не может проводить региональные континентальные чемпионаты, чемпионаты мира, а также мероприятия, проводимые организаторами крупных соревнований, в число которых входят континентальные ассоциации национальных олимпийских комитетов (НОК) и других международных мультиспортивных организаций, которые действуют в качестве руководящего органа для континентальных региональных или других международных соревнований.