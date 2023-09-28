Чернышенко сообщил о важности «Игр будущего» для мирового спорта

Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства России, на презентации Международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего» рассказал о будущем киберспорта, его значимости для государства и всего спортивного мира. Об этом пишет «Лента.ру».

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Чернышенко отметил, что «Игры Будущего» представляют собой не просто спортивные состязания как таковые, они заключают в себе новую философию жизни и личностного роста.

По его оценке, в основе турнира лежат такие традиционные ценности, как справедливость, мастерство, знание, развитие. Он добавил, что основной миссией соревнований на стыке классического и киберспорта является развитие гармоничного во всех отношениях человека.

Вице-премьер уточнил, что свыше 250 команд из 100 государств будут состязаться в 21 инновационной дисциплине.

Глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов, в свою очередь, заметил, что в республике рады тому, что именно Казань была названа столицей первых в истории Игр Будущего. Он пояснил, что у города уникальный опыт в организации самых крупных международных соревнований.