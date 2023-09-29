Многократная чемпионка России отдала мошенникам более миллиона рублей

Многократную чемпионку России по прыжкам в воду Светлану Тимошинину обманули на сумму более миллиона рублей от лица президента спортивной ассоциации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По информации канала, спортсменке пришло сообщение в Telegram от президента Федерации прыжков в воду России Станислава Дружинина. В аккаунте стояла фотография главы организации, поэтому Тимошинина не распознала обман и не стала вчитываться.

В тексте было написано, что скоро с ней свяжется куратор федерации и даст какие-то инструкции. Чуть позже поступил звонок с неизвестного номера. Спортсменке сказали, что она на волоске от уголовного дела за попытки перевода денег со счетов в недружественные страны.

После позвонили из ФСБ, а потом из Центрального банка. Преступники сообщили о переводе на «безопасный счет». Тимошинина сняла деньги в банке и передала их курьеру на самокате. Через некоторое время она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».