МПК проголосовал против полного приостановления членства Паралимпийского комитета России

Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК), заседание которой проходит в Бахрейне, проголосовала против полного приостановления членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации. Об этом сообщает «Чемпионат».

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Осенью 2022 года МПК приостановил членство ПКР, лишив всех прав в организации, кроме обязанности платить членский взнос. В результате российский комитет подал протест и выиграл в апелляционном трибунале. Победа позволила ПКР подать заявку на участие в Паралимпиаде в Париже в 2024 году, а также восстановиться в правах в МПК.

При отмене решения о приостановке апелляционный трибунал МПК отмечал, что организация допустила процессуальные нарушения при приостановке членства ПКР, а также не предоставила убедительных доказательств необходимости данной меры. Вместе с тем решение трибунала не является основанием для отмены запрета участия в чемпионатах под эгидой МПК для российских спортсменов.