МПК сможет пересмотреть решение о приостановке членства ПКР в 2025 году

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков высказал мнение о возможности пересмотра Международным паралимпийским комитетом (МПК) своего решения о приостановке членства ПКР. Ожидается, что этот потенциальный пересмотр состоится во время предстоящей Генеральной ассамблеи в 2025 году.

«Проект критериев допуска российских спортсменов есть, окончательный вариант будет представлен МПК позже. Это решение МПК может пересмотреть на очередной генассамблее МПК в 2025 году», — приводит слова Рожкова ТАСС.

29 сентября стало известно, что российские спортсмены получили разрешение на участие в Паралимпийских играх 2024 года в Париже, Франция. Им будет разрешено соревноваться под нейтральным статусом.