Журова допустила, что сменившие спортивное гражданство атлеты захотят вернуться в Россию

«Если сменившие спортивные гражданство будут возвращаться в Россию, значит, они свой шаг сочтут ошибкой. Возможно, попытаются какую-то выгоду извлечь из этого. Раньше было проще — никаких соцсетей, многие такие новости прошли бы мимо. В 90-е многие уезжали, потом вернулись — и ничего, им все простили. Но тогда была немного другая ситуация, они же не хаяли Россию. Многое зависит от того, кто и что скажет. Это крайне важно.



Я знаю, что от ряда людей, уезжавших ранее, западная пропаганда требовала ярких заявлений о том, что они отказываются от России. А когда люди с этим не соглашались, их просто выбрасывали, они были неинтересны, финансирование прекращалось — и они просились обратно в Россию. Вопрос, кто и чего будет от них требовать. Надо подождать и посмотреть, что будет, а потом уже делать выводы», — резюмировала Журова.