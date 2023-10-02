Замминистра спорта РФ отреагировал на смену спортивного гражданства спортсменами

"Мое личное мнение плохое: уехал - пусть там остается. Но мнение как регулятора - это личный выбор каждого, где выступать и кого представлять, - сказал Байсултанов. - Когда поднимаются, говорят - именитые спортсмены, но не надо забывать, кто им помогал, финансировал, доводил до этого великого состояния. Но бежать, когда стране стало тяжело, - это малодушие".

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать россиян и белорусов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.