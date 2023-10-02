Обнаруженные дефекты на арене Универсиады в Красноярске не несут угрозы разрушения

Обнаруженные дефекты в спортивном комплексе "Платинум Арена", который был построен к Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске, не несут угрозы разрушения. Об этом говорится в сообщении министерства спорта края.

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В понедельник арбитражный суд региона сообщил, что принял к рассмотрению иск прокуратуры Свердловского района Красноярска о признании недействительным договора дарения спортивного комплекса Красноярскому краю, о возврате сооружения в собственность дарителя - АО "Платинум Арена". По информации надзорного ведомства, монолитные плиты перекрытия имеют деформации и из-за этого в комплексе рекомендовано ограничить проведение массовых мероприятий.

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"После передачи объекта в краевую собственность в ходе эксплуатации были обнаружены отдельные строительные недостатки. Для технического обследования проблемных зон объекта КГАУ "Региональный центр спортивных сооружений" (на праве оперативного управления объект закреплен именно за РЦСС, который осуществляет его текущую эксплуатацию) обеспечило проведение экспертизы объекта с привлечением независимых экспертов. Выводы были отражены в техническом отчете, основные позиции: обнаруженные дефекты и повреждения не влекут угрозы разрушения или потери устойчивости конструкций", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в результате инструментального обследования установлено, что "техническое состояние монолитных плит перекрытия является работоспособным". Полностью обследования будут завершены в средине ноября 2023 года.

Также в Минспорте подчеркнули, что сейчас объект эксплуатируется в режиме проведения тренировочных и спортивных мероприятий.

"Проведение массовых культурных мероприятий на объекте временно ограничено. Никаких критических угроз относительно состояния объекта нет и не предвидится", - сообщает министерство.