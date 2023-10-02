В Минспорте рассказали о букмекерских отчислениях за последние два года
Заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов заявил, что спортивные федерации за последние два года получили от букмекерских отчислений сумму почти в шесть раз больше, чем было запланировано.
2–3 октября в Москве проходит форум «Азартные игры: отчисления на спорт». Телеканал «Матч ТВ» выступает в качестве информационного партнера мероприятия.
— Тема букмекерских отчислений — одна из основных тем. Политика Минспорта направлена на налаживание отношений со всеми участниками процесса. В некотором роде сейчас идет снижение финансовых средств, но лиги и федерации через отчисления от букмекеров должны решать свои задачи. За неполные два года сумма отчислений составила в шесть раз больше, чем предусматривалось в календаре, — передает слова Байсултанова корреспондент «Матч ТВ».
В июне стало известно, что Единый регулятор азартных игр в 2022 году перечислил в пользу спортивных федераций и профессиональных спортивных лиг 13,8 миллиарда рублей.