В Минспорте рассказали о букмекерских отчислениях за последние два года

— Тема букмекерских отчислений — одна из основных тем. Политика Минспорта направлена на налаживание отношений со всеми участниками процесса. В некотором роде сейчас идет снижение финансовых средств, но лиги и федерации через отчисления от букмекеров должны решать свои задачи. За неполные два года сумма отчислений составила в шесть раз больше, чем предусматривалось в календаре, — передает слова Байсултанова корреспондент «Матч ТВ».