Полиция в Британии арестовала фанатов, высмеивавших умершего от рака ребенка

Полиция в Британии арестовала фанатов, высмеивавших умершего от рака ребёнка
Британская полиция арестовала двух фанатов, которые высмеивали умершего от рака шестилетнего болельщика «Сандерленда» Брэдли Лоури. Об этом информирует The Sun.
Сообщается, что один из этих мужчин, 31-летний Дейл Хоутон, был заключён под стражу и предстанет перед судом по обвинению в нарушении общественного порядка. Второй фанат, 27-летний мужчина, был выпущен под залог на время проведения дальнейшего расследования.
Напомним, инцидент произошёл во время матча 9-го тура Чемпионшипа «Шеффилд Уэнсдей» — «Сандерленд» (0:3). Эти мужчины находились на трибунах, показывали на телефоне фотографию с Лоури и насмехались над ней.
Лоури умер в 2017 году. До этого АПЛ запустила акцию в поддержку ребёнка, который был болен нейробластомой — крайне агрессивной формой рака. На лечение было собрано более £ 5 млн.