РУСАДА призвало не употреблять алкоголь перед сдачей пробы на допинг

— Особое внимание уделено алкоголю в правилах проведения процедуры допинг контроля. В 2021 году в Международном стандарте по тестированию и расследованиям было установлено общеобязательное требование с уточнением относительно алкоголя: «антидопинговая организация должна установить критерии в отношении объектов, которые могут быть запрещены на пункте допинг контроля. Данные критерии должны, по меньшей мере, запрещать предоставление или употребление алкоголя на пункте допинг контроля».



РУСАДА, в соответствии с полномочиями национального антидопингового агентства, включило в свои правила такой запрет еще в 2019 году. Таким образом, на пункте допинг контроля запрещено употреблять алкогольные напитки. Спортсмены также не должны употреблять алкоголь до сдачи пробы, — говорится в сообщении агентства.