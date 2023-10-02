В РУСАДА рассказали, кто очно представлял агентство на сентябрьских слушаниях в CAS

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова в эфире программы «Громко» на «Матч ТВ» рассказала о том, кто представлял организацию в слушаниях Спортивного арбитражного суда (СAS) по делу фигуристки Камилы Валиевой.

В конце сентября в Лозанне прошли закрытые слушания по апелляциям РУСАДА, Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на решение Дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) РУСАДА по делу россиянки. В конце третьего дня заседания было принято решение отложить слушания и возобновить их 9–10 ноября.

— От нас присутствует очно Грэм Артур, наш адвокат, с которым мы работаем очень много лет, и два сотрудника отдела обработки результатов. Пока другой информации дать не можем, — сказала Логинова в эфире «Матч ТВ».

Валиева на Олимпиаде 2022 года в Пекине помогла сборной России завоевать золото в командных соревнованиях. Перед личным турниром стало известно, что в допинг пробе фигуристки с чемпионата России обнаружен запрещенный препарат триметазидин. CAS допустил россиянку до личных соревнований Игр, где она заняла четвертое место. Однако награждение призеров командного турнира до сих пор не состоялось из за расследования, сборная США стала второй на тех соревнованиях.