Никита Мазепин заявил, что его не пускают в Европу
Бывший пилот «Формулы-1» Никита Мазепин заявил, что его не пускают в Европу. По словам гонщика, его пустили в Италию только по национальной визе, но «не далее».
Мазепин отметил, что последний раз был в Европе почти «600 дней назад», когда он приезжал в Барселону на тесты F1.
«Пока Европа все равно остается закрытой для меня. Меня пустили в Италию только по национальной визе, но не далее. Кажется, в современном мире этот путь должен был быть гораздо быстрее, но как есть. Словно шел пешком», — написал он.
Гонщик указал, что, несмотря на ограничения в передвижениях, он продолжает «активно заниматься своим здоровьем и старается сохранять форму». Кроме того Мазепин заявил, что не намерен «останавливаться и продолжит борьбу за всех отстраненных спортсменов и за себя в том числе».