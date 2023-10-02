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Никита Мазепин заявил, что его не пускают в Европу

Бывший пилот «Формулы-1» Никита Мазепин заявил, что его не пускают в Европу. По словам гонщика, его пустили в Италию только по национальной визе, но «не далее».

Никита Мазепин заявил, что его не пускают в Европу
© Соцсети Никиты Мазепина

Мазепин отметил, что последний раз был в Европе почти «600 дней назад», когда он приезжал в Барселону на тесты F1.

«Пока Европа все равно остается закрытой для меня. Меня пустили в Италию только по национальной визе, но не далее. Кажется, в современном мире этот путь должен был быть гораздо быстрее, но как есть. Словно шел пешком», — написал он.

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Гонщик указал, что, несмотря на ограничения в передвижениях, он продолжает «активно заниматься своим здоровьем и старается сохранять форму». Кроме того Мазепин заявил, что не намерен «останавливаться и продолжит борьбу за всех отстраненных спортсменов и за себя в том числе».

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