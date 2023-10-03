Костомарову зимой могут установить протезы на руки

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров может установить протезы на ампутированные руки уже грядущей зимой. Об этом сообщает Sport24.

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«Немецкая фирма, которая представляла приспособления для ног Костомарова, поможет с протезами для рук. На данный момент руки не готовы к постоянному протезированию. Но есть вероятность, что уже зимой можно будет протезироваться», — заявил источник издания.

В начале января 2022 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.