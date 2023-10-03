Фигуристка Синицина показала фото со свадьбы с Кацалаповым

Российская фигуристка Виктория Синицина опубликовала в своем Telegram-канале фотографии со свадьбы с Никитой Кацалаповым.

© Телеграм-канал «Виктория Синицина LIVE»

«Будто все было только вчера! Люблю», — написала фигуристка.

Спортсмены поженились 2 октября 2022 года. Синицина выступает в танцах на льду в паре с Кацалаповым с сезона-2014/15.

На Олимпийских играх в Пекине они стали чемпионами в командном турнире, а в соревнованиях танцевальных пар завоевали серебряную медаль.

Пара дважды становилась чемпионами России (2019, 2020), чемпионами Европы (2020, 2022). В разные годы пара также выигрывала золото, серебро и бронзу чемпионатов мира, бронзу командного чемпионата мира и серебро финала Гран-при по фигурному катанию в 2018 году. Сезон-2022/23 фигуристы пропустили по личным причинам.