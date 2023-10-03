Костомаров написал первое слово с помощью бионического протеза
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров опубликовал ролик, в котором показал, как пишет первое слово с помощью бионического протеза.
Фигурист написал слово «мама», а также нарисовал сердце.
С января текущего года Костомаров перенес несколько ампутаций после госпитализации. В начале июля 46 летний спортсмен сообщил о выписке.
— Мама… Первое слово. Написал впервые в своей новой жизни, — говорится в сообщении в Telegram канале фигуриста.
Костомаров в паре с Татьяной Навкой выиграл золото Олимпийских игр 2006 года в Турине, а также дважды побеждал на чемпионатах мира и трижды на чемпионатах Европы.