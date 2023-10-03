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Костомаров написал первое слово с помощью бионического протеза

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров опубликовал ролик, в котором показал, как пишет первое слово с помощью бионического протеза.

Фигурист написал слово «мама», а также нарисовал сердце.

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С января текущего года Костомаров перенес несколько ампутаций после госпитализации. В начале июля 46 летний спортсмен сообщил о выписке.

— Мама… Первое слово. Написал впервые в своей новой жизни, — говорится в сообщении в Telegram канале фигуриста.

Костомаров в паре с Татьяной Навкой выиграл золото Олимпийских игр 2006 года в Турине, а также дважды побеждал на чемпионатах мира и трижды на чемпионатах Европы.

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