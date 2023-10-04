«Я думаю, что это временное. Если это только этот год, то можно в соревнованиях участвовать в нейтральном статусе, всё равно все будут знать, из какой страны спортсмен и как его зовут. Ничего в этом страшного нет, если буквально только этот год. Но никаких продолжений этим ограничениям быть не может, это не на всю жизнь», – заметила Тарасова.



Нейтральный статус – единственный вариант для выступления на международной арене. А соревновательная практика и опыт нашим спортсменам очень нужны, считает комментатор Дмитрий Губерниев.



«В спорте хороши не только пушки, но и дипломатия. Поэтому здесь в любом случае нужно пытаться делать максимум для того, чтобы выступать с флагом и гимном, без всякого сомнения, как это делают боксеры, но в то же время не исключать возможность выступления, как ни крути, в нейтральном статусе. Другого в ближайшее время просто не предвидится. Легче всего сказать, что мы никуда не поедем, но тем не менее спортсмены должны выступать».



Время на дискуссии ещё есть, до Олимпиады – почти год. Однако рано или поздно окончательное решение по нейтральному статусу принять всё-таки придётся.