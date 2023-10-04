Захарова оценила решение МПК ограничить в правах российских паралимпийцев

"К сожалению, решение высшего арбитражного органа Международного паралимпийского комитета не остановило оголтелых функционеров, которые все равно себя считают бюрократами от спорта, [от того, чтобы] вновь вынести вопрос о приостановке членства Паралимпийского комитета России в данной организации и о недопуске спортсменов-паралимпийцев к участию в соревнованиях на генеральную ассамблею Международного паралимпийского комитета", - сказала дипломат.



"Но ведь стыдно должно быть. <...> Но ведь есть же совесть, есть же понимание, какой путь прошли люди, которые стали в силу разных причин инвалидами и при этом своим примером доказывают, что жизнь продолжается, несмотря ни на что", - отметила Захарова.