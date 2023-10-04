Захарова оценила решение МПК ограничить в правах российских паралимпийцев

Решение Международного паралимпийского комитета (МПК) ограничить в правах российских паралимпийцев неприемлемо и постыдно, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"К сожалению, решение высшего арбитражного органа Международного паралимпийского комитета не остановило оголтелых функционеров, которые все равно себя считают бюрократами от спорта, [от того, чтобы] вновь вынести вопрос о приостановке членства Паралимпийского комитета России в данной организации и о недопуске спортсменов-паралимпийцев к участию в соревнованиях на генеральную ассамблею Международного паралимпийского комитета", - сказала дипломат.
"Но ведь стыдно должно быть. <...> Но ведь есть же совесть, есть же понимание, какой путь прошли люди, которые стали в силу разных причин инвалидами и при этом своим примером доказывают, что жизнь продолжается, несмотря ни на что", - отметила Захарова.
По ее словам, активная позиция Паралимпийского комитета России, его авторитет среди иностранных партнеров, а также поддержка большинства стран - членов МПК "позволили избежать худшего решения и все-таки добиться допуска спортсменов паралимпийцев к участию в соревнованиях в нейтральном статусе".
Захарова подчеркнула, что РФ продолжает считать, что принятое генассамблеей решение является "абсолютно незаконным, необоснованным, нарушает базовые принципы чистого, равноправного и неполитизированного спортивного движения" и "противоречит запрету на дискриминацию по какому-либо признаку, лежащему в основе паралимпийских ценностей".
"Паралимпийский комитет России продолжает оставаться нейтральным и беспристрастным в вопросах политики и занимает исключительно спортивную позицию, сфокусирован на исполнении своих уставных задач", - добавила она.