Большой скандал: как участники чемпионата по легкой атлетике сбежали со стадиона

Но у индийцев проблем с участием в Олимпиаде нет. В отличие от россиян.

© Чемпионат.com

За последние почти 10 лет мы привыкли, что мир обвиняет российский спорт во всех смертных грехах. И допинговая система, и коррупция, и поддержка государственной власти – чего только не было. Поэтому и обрушиваются на головы наших спортсменов тяжёлые санкции, волна за волной.

Видео дня

Да, нельзя сказать, что в нашем спорте всё идеально и все обвинения совершенно беспочвенны, но в этом мире мало кто кристально чист.

Россия под своим флагом на Олимпиаде не выступает. А у Индии, например, в этом плане проблем нет. Хотя погружение в их спорт – сродни погружению в бездну. Там и кошмарные допинг-скандалы, которые никто не пытается прикрыть, и истории с домогательствами, и проведение фейковых турниров, чтобы собрать деньги. России такие кошмары даже не снились.

Тихий ужас

В заключительный день чемпионата союзной территории Дели по легкой атлетике на соревнования заглянули допинг-офицеры. И неспроста.

Представители национального антидопингового агентства Индии посетили соревнования на следующий день после появления в соцсетях видео из туалетной комнаты арены, где лежали использованные шприцы.

Появление стражей спортивного порядка вызвало натуральную панику среди участников первенства. Так, на финал мужской 100-метровки вышел всего лишь один бегун. По его словам, остальные семь участников отказались от забега из-за судорог и мышечного напряжения. Что за эпидемия такая, интересно?

Тогда же, по окончании забега в женском стипль-чезе, одна из спортсменок продолжала бег даже после пересечения финишной черты. Она пыталась убежать от сотрудника службы допинг-контроля. Пришлось догонять.

Испугались допинг-контроля и юные спортсмены. В финале забега на 100 м для участников категории U20 принимали участие только трое спринтеров. С самим собой в метании молота соревновался и спортсмен в категории U16.

Спорт в крови?

По словам президента Федерации легкой атлетики Дели, некоторые спортсмены просто не явились на церемонию награждения, оставив там свои медали.

А меж тем в туалете стадиона допинг-офицеры нашли пустые пакеты с инъекционным препаратом рекомбинантного человеческого эритропоэтина. С помощью ЭПО индийские атлеты повышали уровень гемоглобина в крови и работоспособность организма. Разумеется, это запрещённый препарат.

Делом, конечно же, заинтересовались и во Всемирном антидопинговом агентстве. Там утверждают, что выясняют обстоятельства случившегося.

«ВАДА знает о случившемся и обеспокоено этим. Мы продолжаем расследование, в том числе взаимодействуем со спортивными властями Индии, чтобы получить информацию о том, что произошло и какие меры принимаются», – приводит слова представителя ВАДА Inside the Games.

Выступали без флага. Но недолго

Вообще, скандалы в индийском спорте случаются не в первый раз.

Допинг-скандал 2011 года прогремел на весь мир. Тогда шесть индийских спортсменок провалили тест на запрещённые вещества. Среди них оказались и чемпионки Азиатских игр и Игр Содружества. Было доказано, что легкоатлетки использовали пищевые добавки, которые назначал украинский тренер Юрий Огородник, бежавший из Индии после вынесения вердикта.

Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о двухлетнем отстранении нарушительниц от спорта. На Олимпиаде-2012 в Лондоне они не выступили.

А на Олимпиаде в Сочи, например, трое представителей Индии выступали под нейтральным флагом. Всё из-за коррупционного скандала в декабре 2012 года. Тогда членство Индии в МОК было приостановлено из-за того, что в олимпийский комитет страны были избраны чиновники, подозреваемые в коррупции.

Впрочем, прямо во время сочинских игр отстранение было снято, поскольку в эти дни в стране избрали нового президента НОК. И если на открытии индусы шли под нейтральным флагом, то на закрытии – уже под национальным.

Сексуальные домогательства

Похожая история произошла уже в наши дни. На недавнем чемпионате мира – 2023 по борьбе в Сербии индийские спортсмены выступали под нейтральным флагом – под санкции попала Федерация борьбы Индии (WFI).

Членство организации в Объединëнном мире борьбы (UWW) приостановили из-за обвинений в адрес президента Бридж Бхушан Шаран Сингха в сексуальных домогательствах к спортсменкам. Речь идет о периоде с 2012 по 2022 год.

Девушки рассказывали, что чиновник под предлогом проверки дыхания прикасался к их телам. Спортивное сообщество Индии было в шоке.

А в январе 2023-го некоторые борцы организовали сидячую забастовку с требованием роспуска федерации. Протесты продолжились в апреле, когда никаких последствий для чиновника так и не наступило. Правда, тут так ловко, как с Играми в Сочи, не вышло. Выборы нового президента вовремя провести не сумели, вот и остались спортсмены на ЧМ-2023 без своего флага.

Ряженые в крикете

Доходит порой и до смешного. В прошлом году в деревне Молипур штата Гуджарат местные жители проводили игры индийской премьер-лиги по крикету. Трансляция велась на YouTube-канале инициативной группы.

Вот только спортсмены оказались ненастоящими. В роли игроков в крикет выступили крестьяне, которых наняли за 400 рупий. С игрой, прежде всего актерской, ребята справлялись отлично. Об этом говорит тот факт, что зрители делали ставки на эти матчи. Деньги утекали в нужные карманы.

Любопытно, что деньги эти преимущественно шли из России. Именно россиянам в специальном телеграм-канале показывали эти театрализованные матчи. Организовал их работник одного из спортбаров. В общей сложности мошенник смог выманить у любящих азарт россиян почти $ 4 тыс.