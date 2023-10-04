Спортсменам Санкт-Петербурга запретили выезд за рубеж

«Три источника, близких к комитету по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, подтвердили существование распоряжения, запрещающего выезд на учебно-тренировочные сборы и соревнования за пределы России сотрудникам и учащимся бюджетных спортшкол города. Также, по имеющейся информации, на недавнем совещании уточнили, что запрет распространяется на выезд за границу в период отпусков», — сообщает РИА Новости Спорт.