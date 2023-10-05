Жулин: "Когда весь этот маразм пройдет, все равно придет к тому, что русские вернутся"

«Будет ли сигналом для других спортивных европейских федераций, что УЕФА решила допустить юношеские сборные России по футболу к соревнованиям? Хоть какая-то сподвижка. Хотя я слышал, что уже чуть ли не 50 стран хотят бойкотировать то, где будут участвовать русские молодые спортсмены. Это плохо.



Когда весь этот маразм пройдёт, всё равно придёт к тому, что русские вернутся. Без нас плохо. Причём тут вообще дети своих родителей, если так говорить? Они не должны за это отвечать. Я бы вообще не политизировал и вернулся к истории спорта на планете. Спортсменов нельзя было трогать. Идёт политическая история, СВО или вoйна. Но спортсмены — это другая категория людей. Раньше олимпийское движение — это была идеальная история, когда даже вoйны прекращались. Это было круто! Сейчас Томас Бах подстроился под властьимущих людей, и нас ото всюду повыгоняли. Это ужасно», — приводит слова Жулина Legalbet.