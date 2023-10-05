Ягудин показал фото из больницы после операции на колене
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин выложил фотографию из больницы после перенесенной операции на колене.
В четверг 43 летний Ягудин сообщил, что готовится к операции на левом колене. После чего хореограф Илья Авербух сообщил «Матч ТВ», что Ягудин полностью восстановится после операции к декабрю.
Телеграм-канал Ягудина
— Колено № 1. Как сказала бы Татьяна Анатольевна (Тарасова): «Сделано». Осталось еще второе колено, но это уже другая история, — подписал снимок Ягудин в Telegram канале.
Ягудин принимает участие в ледовых шоу Ильи Авербуха.