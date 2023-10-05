Ягудин показал фото из больницы после операции на колене

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин выложил фотографию из больницы после перенесенной операции на колене.

В четверг 43 летний Ягудин сообщил, что готовится к операции на левом колене. После чего хореограф Илья Авербух сообщил «Матч ТВ», что Ягудин полностью восстановится после операции к декабрю.