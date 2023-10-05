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Ягудин показал фото из больницы после операции на колене

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин выложил фотографию из больницы после перенесенной операции на колене.

Ягудин показал фото из больницы после операции на колене
© ТАСС

В четверг 43 летний Ягудин сообщил, что готовится к операции на левом колене. После чего хореограф Илья Авербух сообщил «Матч ТВ», что Ягудин полностью восстановится после операции к декабрю.

Телеграм-канал Ягудина

— Колено № 1. Как сказала бы Татьяна Анатольевна (Тарасова): «Сделано». Осталось еще второе колено, но это уже другая история, — подписал снимок Ягудин в Telegram канале.

Ягудин принимает участие в ледовых шоу Ильи Авербуха.