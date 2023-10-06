В конце марта 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские атлеты не должны быть представлены в командных видах спорта.

"По факту нынешние рекомендации составлены таким образом, чтобы создать до открытия Игр иллюзию следования миротворческим и объединяющим миссиям МОК. А на деле россиян сейчас в международном спорте и руководители олимпийского движения попросту не ждут. Они сделали свой выбор, спорт стал частью политики, потерял свою независимость и работает теперь по заказу своих спонсоров и благодетелей", - сказал Поздняков.

"Вместо того чтобы отказаться от незаконных и несправедливых намерений и действовать в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты на олимпийском саммите в декабре прошлого года, поддавшись, к сожалению, на давление своих западных спонсоров, МОК своими действиями инициировал процесс нейтрализации отечественного спорта. Можно прямо говорить, что МОК вынуждает наших спортсменов в обмен на допуск к соревнованиям отказаться от своей национальной принадлежности, жизненных принципов и своей спортивной федерации, команды и своих партнеров по отрасли. Это уже даже не дискриминация, а в чистом виде спортивный геноцид. Позиция ОКР однозначна: мы считаем единственным правильным решением на данный момент отмену всех рекомендаций дискриминационного характера и возврат к равноправному и полноценному участию спортсменов всех стран без каких-либо ограничений, для нас неприемлемо подписание каких-либо документов, деклараций, которые носят политический оттенок", - добавил глава ОКР.