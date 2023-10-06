Тарасова: хотелось бы узнать от ISU, когда нас вернут на старты. Нам нужны конкретные даты

«Гадать, чем завершится совет, я не могу, тем более с такими людьми. Хотелось бы узнать от ISU, когда нас вернут на старты, их что, на всю жизнь отстранили или до конца специальной военной операции? Нам нужны конкретные даты. А если спортсмены будут допущены, то по сколько человек будет в каждом виде? Я не понимаю, почему мы не катаемся и почему политический вопрос вмешался в нашу спортивную жизнь», — приводит слова Тарасовой ТАСС.