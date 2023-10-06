Олимпийский комитет России подал в суд на МОК

Олимпийский комитет России (ОКР) обратился в швейцарский суд для взыскания с Международного олимпийского комитета (МОК) более $8 млн. Об этом на Всероссийском форуме олимпийских советов в Уфе сообщил генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев .

"МОК нам должен деньги, он не перечислил нашу долю по маркетинговой программе "Топ-10" - 3,71 миллиона долларов мы не получили 31 декабря 2022 года. И в этом году у нас был платеж больше 5 миллионов долларов, общая задолженность у них порядка восьми с лишним миллионов долларов. Мы сейчас подали иск в швейцарский суд по поводу обеспечения реализации данного договора", - сообщил Сенглеев.