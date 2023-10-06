«Я, честно говоря, не вижу смысла в каких-то резких действиях по выходу, входу. Мы часть большой спортивной системы, самодостаточная часть, и будем развиваться в соответствии с текущими условиями, и самое главное — будем не стоять на месте, а создавать новые условия для развития, это для нас приоритет», — сказал Поздняков.