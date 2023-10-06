НОК Украины призвал МОК наказать Олимпийский комитет России

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины призвал Международный олимпийский комитет ( МОК ) наказать Олимпийский комитет России (ОКР) за включение в состав советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Глава НОК Украины Виктор Гутцайт направил соответствующее письмо главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху с требованием применить санкции к Олимпийскому комитету России.

Ранее президент ОКР Станислав Поздняков заявил о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав комитета. Решение было принято 5 октября на заседании исполкома организации.