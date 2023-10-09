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Американское антидопинговое агентство разрешило бегуну-трансгендеру принимать тестостерон и участвовать в соревнованиях

USADA разрешило бегуну-трансгендеру принимать тестостерон и участвовать в соревнованиях.

USADA разрешило бегуну-трансгендеру принимать тестостерон
© Sports.ru

27-летний Кэл Каламиа с 2019 года использует тестостерон в процессе перехода от женского пола к небинарному трансмужскому.

Он добился от Американского антидопингового агентства разрешения участвовать в турнирах под эгидой Федерации легкой атлетики США, несмотря на прием тестостерона.

Разрешение было получено, так как спортсмены, у которых есть медицинские причины для использования тестостерона, имеют право оформить терапевтическое исключение.

Каламиа сможет выступать в небинарной категории.

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