Журова обвинила Европу в двойных стандартах

«Мне бы очень хотелось, чтобы эти двойные стандарты увидел весь мир, потому что в Америке нет никаких проблем для россиян соревноваться с флагом — пожалуйста, выступайте. А та же Европа устремляется на американцев и говорит, что это они нам диктуют и все запрещают. Американцы в свою очередь утрированно показывают: «Нет, нет, нет, это выбор Европы, это они сами так хотят, мы не рулим этим процессом. Нас обвиняют, что это якобы мы какие-то организаторы невидимых процессов против России, но мы же разрешаем флаги и ничего не запрещаем». Получается, что европейцы идут на поводу у американцев, и являются при этом заложниками ситуации. Интересные двойные стандарты», — заявила Журова.