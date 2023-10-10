Журова оценила решение ISU продлить бан российских фигуристов

«ISU находится под давлением национальных федераций. Опять же, тут может быть история как с футболистами, которых вроде бы как и допустили, но бойкоты продолжаются. ISU этого тоже не хочет. Хотя к нам в федерации всегда относились неплохо и отмечали высокий уровень проведения соревнований», — заявила Журова.