Депутат Свищев: «В плановом бюджете предусмотрено сокращение финансирования спортивной отрасли. Это не может не беспокоить»
Депутат Свищев выразил беспокойство из-за сокращения бюджета спортивной отрасли.
«В плановом бюджете предусмотрено сокращение финансирования нашей отрасли. Это не может не беспокоить. Сокращение бюджета влияет на развитие спорта. Сложность есть, должны объединить усилия.
Однако есть и положительные моменты. Предусмотрено увеличение бюджета на Игры БРИКС, Игры дружбы и Игры будущего.
Сохраняется проблема отсутствия финансирования для проекта «Спорт – норма жизни» до 2025 года. Мы должны решить данные проблемы сообща», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
В 2024 году Игры БРИКС и Игры будущего пройдут в Казани, а Игры дружбы – в Москве и Екатеринбурге.
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