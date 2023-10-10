Костомаров рассказал о необходимом питании в спорте

«В спорте все индивидуально, каждый выбирает какой-то свой путь, кому-то необходимо соблюдать диету и правильно питаться, кому-то это не нужно.



Колоссальные нагрузки в спорте: все сжигается, все сгорает… Тебе нужны силы, чтобы работать по пять часов в день, тебе необходимо просто есть мясо, тебе необходимо есть макароны», – сказал Костомаров в рамках форума.