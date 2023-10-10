Матыцин не поддержал заявление ОКР о компенсациях для спортсменов: «Считаю, что любые выплаты должны быть за результат»
Олег Матыцин не поддержал заявление ОКР о компенсациях для спортсменов.
Ранее в Олимпийском комитете России (ОКР) представили проект, согласно которому за пропуск международных турниров, в том числе Олимпийских игр, российским чемпионам ОИ могут выплатить по 500 тысяч рублей, серебряным призерам – по 350, бронзовым – по 250, участникам предыдущих Игр – по 150.
«Считаю, что любые выплаты должны быть за результат. Не как компенсация за что-то, а за результат. Те правительственные гарантии, которые были даны по результатам выступления на Спартакиаде, Играх БРИКС, Играх дружбы.
Что касается позиции ОКР, считаю, что целесообразным было бы создать отдельные соревнования для тех, кто не поедет на Олимпийские игры, и там разработать систему премирования. Призовой фонд, который был бы направлен на достижение и мотивацию к достижению результата», – сказал министр спорта Олег Матыцин.
Тарасова об отмене допуска команд U17: «В УЕФА работают бессовестные люди, жесткие и несправедливые. Они просто ломают жизни российским детям»
Костомаров о шоу Авербуха: «Буду принимать участие, наверное, не столько как фигурист, хотя я обязательно попробую выйти на лед»
Ротенберг подтвердил обмен Хуснутдинова в «Сочи»: «Наш молодой Д’Артаньян получит много времени в большинстве и сможет раскрыть весь свой потенциал»