Тренер, уволенный за поздравление Путина, выразил желание поработать в российском клубе

— Я бы с удовольствием посетил Россию. Я работал уже в Европе, Финляндии, Черногории. Уже 25 лет занимаюсь этим спортом и полагаю, что у меня очень хорошие знания в этой сфере. Я бы с удовольствием поработал в России, если бы представилась такая возможность, — сказал Йованович в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ».