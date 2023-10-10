Тренер, уволенный за поздравление Путина, выразил желание поработать в российском клубе

Тренер по мини‑футболу, уволенный за поздравление Путина, выразил желание поработать в российском клубе
Бывший главный тренер эстонского клуба по мини футболу «Виймси Смсраха» Владимир Йованович заявил в эфире «Матч ТВ», что с удовольствием поработал бы в российской команде.
Йовановича отправили в отставку после того, как сербский специалист поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения.
— Может быть, приедете работать в Россию?
— Я бы с удовольствием посетил Россию. Я работал уже в Европе, Финляндии, Черногории. Уже 25 лет занимаюсь этим спортом и полагаю, что у меня очень хорошие знания в этой сфере. Я бы с удовольствием поработал в России, если бы представилась такая возможность, — сказал Йованович в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ».
Йованович занял пост главного тренера команды «Виймси» в декабре прошлого года, подписав контракт на 18 месяцев.