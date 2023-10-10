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Фигурист Костомаров: я продал японский мотоцикл, чтобы купить протез для руки

Российский фигурист Роман Костомаров рассказал, что ему пришлось продать мотоцикл, чтобы купить протез для руки, передает РИА Новости.

Костомаров продал мотоцикл, чтобы купить протез для руки
© Соцсети

«Это дорогостоящие игрушки. Я продал японский мотоцикл Yamaha ради этой чудо-техники. Спортбайк стоит моей руки», — сказал Костомаров.

22 августа Костомаров поучаствовал в ледовом шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи вместе со своей женой Оксаной.

В начале января 2022 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к ЭКМО.

В процессе лечения Роману Костомарову ампутировали обе стопы и кисти рук.

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