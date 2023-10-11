Бах исключил возможность восстановления IBA как члена олимпийского движения

Международная ассоциация бокса (IBA) не будет восстановлена как член олимпийского движения. Об этом заявил президент МОК Томас Бах, комментарий которого приводит портал Inside The Games.
В июне сессия МОК большинством голосов исключила IBA из олимпийского движения, поскольку международная федерация, лишенная в 2019 году права проводить олимпийский отбор и олимпийские соревнования, не смогла решить финансовые и управленческие проблемы. Задачу по организации и проведению олимпийского боксерского турнира на Играх 2024 года в Париже на себя взял МОК.
"В олимпийской программе бокса под патронажем IBA не будет - и точка. Мы дали им четыре года, наши условия так и не были выполнены. То, как они ведут себя сейчас, не дает надежды на улучшение ситуации", - сказал Бах.
Бах отметил, что IBA не хватает финансовой прозрачности, а управление организацией становится хуже. Он также сказал, что уровень судейства на турнирах под эгидой IBA не соответствует стандартам олимпийского спорта.
В то же время президент МОК заявил, что организация World Boxing пока не сможет получить статус признания: "Пока рано [об этом говорить]. Я не знаю, есть ли в составе организации хотя бы 20 федераций. На текущий момент World Boxing не достает соответствующего международного представительства. Как только они добьются прогресса в этом вопросе, мы будем готовы рассмотреть другие вопросы, например, порядок управления, демократичность организации", - добавил Бах.
В 2019 году МОК временно отозвал у IBA статус признания из-за финансового и управленческого кризиса в организации. МОК потребовал от международной федерации провести реформы и отстранил ее от организации боксерского турнира на Олимпиаде в Токио, которая прошла в 2021 году. Впоследствии МОК неоднократно выражал сомнение в прозрачности управления IBA. С конца 2020 года IBA возглавляет россиянин Умар Кремлев. Международная федерация отказалась следовать рекомендациям МОК о лишении спортсменов России и Белоруссии национальной идентификации в связи с событиями на Украине, на ее турнирах боксеры обеих стран выступают без каких-либо ограничений. Федерации бокса США, Великобритании, Швеции, Германии, Нидерландов и Филиппин в знак протеста вышли из IBA с целью создания новой международной организации под названием World Boxing.