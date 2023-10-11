Бах исключил возможность восстановления IBA как члена олимпийского движения

"В олимпийской программе бокса под патронажем IBA не будет - и точка. Мы дали им четыре года, наши условия так и не были выполнены. То, как они ведут себя сейчас, не дает надежды на улучшение ситуации", - сказал Бах.



Бах отметил, что IBA не хватает финансовой прозрачности, а управление организацией становится хуже. Он также сказал, что уровень судейства на турнирах под эгидой IBA не соответствует стандартам олимпийского спорта.



В то же время президент МОК заявил, что организация World Boxing пока не сможет получить статус признания: "Пока рано [об этом говорить]. Я не знаю, есть ли в составе организации хотя бы 20 федераций. На текущий момент World Boxing не достает соответствующего международного представительства. Как только они добьются прогресса в этом вопросе, мы будем готовы рассмотреть другие вопросы, например, порядок управления, демократичность организации", - добавил Бах.