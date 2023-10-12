В Минспорта оценили недопуск юношеских сборных России по футболу на турниры

"Это еще раз говорит об очень тяжелом времени жесткой политизации спорта, международных спортивных организаций. К великому сожалению, они перестают быть самостоятельными. Будем продолжать укреплять нашу национальную систему и учитывать этот опыт горьких ошибок, который указывает на то, что позициям международных организаций не всегда можно доверять", - добавил он.