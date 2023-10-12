В Минспорта оценили недопуск юношеских сборных России по футболу на турниры

Матыцин заявил, что отмена решения о допуске россиян бьет по доверию к УЕФА
Решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменить допуск сборных команд России среди игроков не старше 17 лет говорит о том, что международным спортивным организациям не всегда можно доверять. Такое мнение ТАСС высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.
10 октября УЕФА объявил об отмене решения по допуску сборных России, в которых играют футболисты не старше 17 лет, до международных соревнований. В пресс-службе УЕФА сообщили ТАСС, что вопрос был снят с повестки исполкома, так как не было найдено технического решения, позволяющего российским командам играть.
"Мы надеялись, что было принято принципиальное решение, которое открывало возможность для участия наших спортсменов, пусть пока только до 17 лет, в международных соревнованиях. Но, видимо, влияние и давление со стороны многих стран, к великому сожалению, привело к решению изменить эту позицию", - сказал Матыцин.
"Это еще раз говорит об очень тяжелом времени жесткой политизации спорта, международных спортивных организаций. К великому сожалению, они перестают быть самостоятельными. Будем продолжать укреплять нашу национальную систему и учитывать этот опыт горьких ошибок, который указывает на то, что позициям международных организаций не всегда можно доверять", - добавил он.
26 сентября исполком УЕФА допустил до своих соревнований юниорские сборные России, все матчи российских команд должны были проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России. После оглашения решения УЕФА федерации футбола Англии, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии и Румынии заявили о бойкоте матчей против сборных России.