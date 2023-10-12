Тарасова отреагировала на решение МОК отстранить Олимпийский комитет России

«Я — тренер, могу только заниматься этим, делать чемпионов. Есть люди, которые занимаются данными вопросами. Наши, наверное, должны были думать, что что-то из этого будет, предполагать, что будет что-то нехорошее. Всегда надо предполагать, что из этого может быть, как бы не было еще больше санкций», — сказала Тарасова.