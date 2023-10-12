Тарасова отреагировала на решение МОК отстранить Олимпийский комитет России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) временно отстранить Олимпийский комитет России (ОКР) за включение в состав организации представительств новых регионов России. Слова Тарасовой передает «Спорт-Экспресс».
В состав ОКР вошли представительства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
«Я — тренер, могу только заниматься этим, делать чемпионов. Есть люди, которые занимаются данными вопросами. Наши, наверное, должны были думать, что что-то из этого будет, предполагать, что будет что-то нехорошее. Всегда надо предполагать, что из этого может быть, как бы не было еще больше санкций», — сказала Тарасова.
В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за политической ситуации. Так, ISU отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Организация должна была рассмотреть вопрос о допуске России и Белоруссии на заседании совета, который состоялся 6–8 октября в Лозанне.