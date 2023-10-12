Губерниев: вы думали, МОК даст нам миллион долларов?

«А вы думали, что МОК даст нам миллион долларов? Конечно же, это отстранение было абсолютно ожидаемым! Было понятно, что это продолжится. Тут уже надо успокоиться, расслабиться и просто не обращать на это внимание. Необходимо по мере своих сил развивать свой спорт, проводя внутри страны различные соревнования с новыми форматами. Нужно не оглядываться на них, ну сколько уже можно. Что-то поменялось для нас? Вот вы ждёте автобус, а он не пришёл. Вы стоите и дальше продолжаете его ждать. Расписание вот стоит, а его нет. Глобально — ничего не поменялось. Вы по-прежнему стоите на одном и том же месте. Очень странно с их стороны, если честно. Мы и так не при делах, давайте ещё сильнее нас куда-то отстраним. Это просто вопрос формулировок. Понятно точно, что мы нигде не выступаем и выступать не будем», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.