Глава ФСБР Мамиашвили высказался об отстранении ОКР

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили, комментируя решение Международного олимпийского комитета (МОК) приостановить членство Олимпийского комитета России (ОКР), сказал «Матч ТВ», что российский спорт справится с этими вызовами.

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В четверг МОК приостановил членство ОКР в организации в связи с включением в ОКР олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, следует из релиза МОК.

Глава ОКР Станислав Поздняков 5 октября сообщил, что в члены ОКР приняли региональные олимпийские советы ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Президент России Владимир Путин в начале октября 2022 года подписал законы о принятии данных регионов в состав РФ.

— А что делать? Справимся и с этими вызовами. Ничего страшного. Время все расставит по своим местам.

— Также МОК заявил, что это решение не повлияет на участие россиян в нейтральном статусе.