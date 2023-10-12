Захарова предсказала коррозию мирового спорта после решения МОК

Захарова пообещала защитить российских спортсменов после решения МОК
Россия продолжит задействовать международно-правовые инструменты для отстаивания прав своих спортсменов, несмотря на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о приостановке членства Олимпийского комитета РФ, заявила официальный представитель отечественного МИД Мария Захарова. По ее словам, решение международной организации является политически мотивированным и ведет к «коррозии» всего мирового спорта.
Со своей стороны продолжим задействовать необходимые международно-правовые инструменты для отстаивания прав отечественных спортсменов и роли спорта в качестве уникального проводника развития и упрочения межчеловеческих связей, выстраивания взаимоуважительного общения, сближения и объединения народов, — отметила Захарова.
Она указала, что решение МОК свидетельствует о «разрушительных процессах», в комитете. По мнению Захаровой, все это производится под давлением США.
Ранее МОК отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления из-за новых регионов, представительства которых включили в состав российского комитета. Речь идет о Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях.
Депутат Государственной думы Николай Валуев допустил, что Олимпийский комитет России никогда не вернется в состав Международного олимпийского комитета. По словам парламентария, МОК теперь сосредоточен не только на зарабатывании денег, но и претендует на некоторое политическое влияние.