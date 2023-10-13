Российские спортсмены смогут заключать контракты с иностранными организациями только после разрешения ЦСП («Матч ТВ»)
Российских спортсменов обязали согласовывать с ЦСП контракты с иностранными организациями.
Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
С 6 октября спортсмен письменно обязан уведомлять ЦСП не позднее чем за месяц о предполагаемых заключениях договоров, контрактов и иных соглашений с иностранными спортивными организациями и физическими лицами, а также о предполагаемом участии в коммерческих соревнованиях и иных мероприятиях, в том числе международных, незапланированных единым календарным планом спортивных мероприятий, утвержденным Министерством спорта РФ.
Участие в указанных соревнованиях и иных мероприятиях может осуществляться только после письменного разрешения ЦСП.
Нарушение будет рассматриваться как уклонение от реализации календарного плана спортивных мероприятий (прогул). В качестве наказания спортсмен может быть уволен из ЦСП с требованием выплаты, которая установлена при увольнении без уважительных причин.