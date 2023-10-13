Российских спортсменов обязали согласовывать с ЦСП контракты с иностранными организациями.

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Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

С 6 октября спортсмен письменно обязан уведомлять ЦСП не позднее чем за месяц о предполагаемых заключениях договоров, контрактов и иных соглашений с иностранными спортивными организациями и физическими лицами, а также о предполагаемом участии в коммерческих соревнованиях и иных мероприятиях, в том числе международных, незапланированных единым календарным планом спортивных мероприятий, утвержденным Министерством спорта РФ.

Участие в указанных соревнованиях и иных мероприятиях может осуществляться только после письменного разрешения ЦСП.