Бах заявил, что МОК не установил крайнего срока по снятию отстранения ОКР

«Дедлайна по снятию отстранения ОКР нет, оно будет действовать до дальнейшего уведомления, мы будем мониторить развитие ситуации», — заявил Бах на заседании исполкома МОК в Мумбаи (Индия). Его слова приводит издание «РИА Новости Спорт».