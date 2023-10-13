Винер призвала отказаться от участия в Олимпиаде после решения МОК отстранить ОКР
Россиянам стоит отказаться от участия в Олимпийских играх после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал Олимпийский комитет России (ОКР). Такое мнение высказала журналистам президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер.
"Я считаю, что этого следовало ожидать, - сказала Винер. - Как говорит наш президент, "если драка неминуема, надо бить первым". Я думаю, что нам надо первыми отказаться от участия в Олимпийских играх. Нас настолько прижимают и унижают, что я не вижу тут положительного исхода, при котором мы сможем выступать".
12 октября исполком Международного олимпийского комитета отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав ОКР олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
Отстранение предполагает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения. МОК при этом оставил за собой право принять решение по допуску российских спортсменов на Олимпиаду 2024 года в Париже в нейтральном статусе.
В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские атлеты не должны быть представлены в командных видах спорта.