Президент МОК ушел от ответа на вопрос о давлении со стороны Вашингтона
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ответил на слова представителя МИД России Марии Захаровой, которая заявила, что МОК действует под давлением США. Слова Баха передает РИА Новости.
«Если я буду отвечать на каждый комментарий из России, то не смогу делать больше вообще ничего. На этот уровень комментариев, который мы слышим от некоторых членов правительства или парламента, я выходить не буду», — сказал Бах.
12 октября МОК объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.
В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов до любых соревнований из-за политической ситуации.
На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.