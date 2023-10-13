РУСАДА уведомило WADA о несогласии с решением о запрете на восстановление в правах

— РУСАДА направило в WADA официальное уведомление о несогласии с заявлением о несоответствии всемирному антидопинговому кодексу, предполагаемыми последствиями и условиями восстановления. Критическим замечанием, выявленным в рамках аудита WADA, является несоответствие текста некоторых пунктов федерального закона о спорте положениям всемирного антидопингового кодекса.



Операционная деятельность реализуется агентством в строгом соответствии с международными стандартами. РУСАДА обеспечивает реализацию положений кодекса и стандартов посредством разработки и утверждения общероссийских антидопинговых правил, на основании которых агентство осуществляет свою деятельность. РУСАДА не обладает правом законодательной инициативы, а также полномочиями по нормативному правовому регулированию в области физической культуры и спорта, — сообщили «Матч ТВ» в пресс службе РУСАДА.