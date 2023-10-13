РУСАДА уведомило WADA о несогласии с решением о запрете на восстановление в правах

РУСАДА уведомило WADA о несогласии с заявлением о несоответствии всемирному антидопинговому кодексу и условиями восстановления
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) направило во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) официальное уведомление о несогласии с заявлением о несоответствии всемирному антидопинговому кодексу, предполагаемыми последствиями и условиями восстановления, сообщили «Матч ТВ» в пресс службе РУСАДА.
В сентябре исполком WADA на заседании в Шанхае пришел к выводу, что РУСАДА до сих пор не соответствует всемирному антидопинговому кодексу. Тогда WADA объявило, что у РУСАДА есть 21 день с момента получения официального уведомления, чтобы оспорить данное решение.
— РУСАДА направило в WADA официальное уведомление о несогласии с заявлением о несоответствии всемирному антидопинговому кодексу, предполагаемыми последствиями и условиями восстановления. Критическим замечанием, выявленным в рамках аудита WADA, является несоответствие текста некоторых пунктов федерального закона о спорте положениям всемирного антидопингового кодекса.
Операционная деятельность реализуется агентством в строгом соответствии с международными стандартами. РУСАДА обеспечивает реализацию положений кодекса и стандартов посредством разработки и утверждения общероссийских антидопинговых правил, на основании которых агентство осуществляет свою деятельность. РУСАДА не обладает правом законодательной инициативы, а также полномочиями по нормативному правовому регулированию в области физической культуры и спорта, — сообщили «Матч ТВ» в пресс службе РУСАДА.
Ранее сообщалось, что главная причина, по которой статус соответствия РУСАДА остается без изменений, в том, что всемирный антидопинговый кодекс не полностью интегрирован в законодательство РФ.
РУСАДА уведомило WADA о несогласии с заявлением о несоответствии всемирному антидопинговому кодексу и условиями восстановления
Губерниев: «Гимнастка Чусовитина — феномен. Не удивлюсь, если она выиграет медаль на Олимпиаде в Париже»
«К сожалению, в детстве её не научили Родину любить» — Ишмуратова об Исинбаевой